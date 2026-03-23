Арбелоа про перемоги над великими тренерами.

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа висловився у контексті перемог над командами, які очолюють Пеп Гвардіола, Жозе Моурінью та Дієго Сімеоне.

«Це свідчить про те, наскільки фантастична в мене команда.

Все набагато простіше, коли в тебе найкращі гравці, які віддані своїй справі, як зараз, і коли вони мають такий настрій, як зараз, коли вони вміють терпіти і бути чудовою командою.

Я радий, що Бернабеу все більше і більше нас підтримує.

Часто говорю гравцям, що ми повинні цим скористатися по максимуму, тому що коли «Бернабеу» чинить тиск, то все стає набагато простіше, і створюється відчуття, що поле схилене в наш бік.

Висловлюю подяку всім гравцям за їхню роботу, за відданість до справи – як тим, хто входить до основного складу, так і тим, хто не грає.

Я хочу, щоб футболісти були максимально згуртованими, щоб вони стали сім'єю, щоб показали силу дружби, підтримували хорошу атмосферу та продовжували перемагати, бо це найголовніше», – сказав Альваро Арбелоа.