Італійський оборонець може стати літнім підсиленням каталонського клубу за орієнтовні 30 млн євро.
Андреа Камб'язо, getty images
24 березня 2026, 11:03
Керівництво Барселона продовжує активний пошук підсилення складу напередодні літнього трансферного вікна.
За повідомленням Mundo Deportivo, увагу каталонського клубу привернув захисник Ювентус Андреа Камб'язо.
Барселона уважно моніторить виступи італійця в Серії А, а орієнтовна вартість трансферу оцінюється близько 30 мільйонів євро.
У поточному сезоні Камб'язо провів 39 матчів за туринський клуб, забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі, демонструючи стабільну гру в обороні та участь у створенні атак.