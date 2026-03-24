Керівництво Барселона продовжує активний пошук підсилення складу напередодні літнього трансферного вікна.

За повідомленням Mundo Deportivo, увагу каталонського клубу привернув захисник Ювентус Андреа Камб'язо.

Барселона уважно моніторить виступи італійця в Серії А, а орієнтовна вартість трансферу оцінюється близько 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні Камб'язо провів 39 матчів за туринський клуб, забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі, демонструючи стабільну гру в обороні та участь у створенні атак.