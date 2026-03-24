Каталонці планують перебудову атаки та розглядають одразу кількох кандидатів на підсилення.

Барселона відкрита до пропозицій щодо нападника Феррана Торреса в літнє трансферне вікно та планує підсилити атакувальну лінію щонайменше двома новими гравцями. Про це повідомляє ESPN.

Контракт 26-річного іспанського форварда чинний до 2027 року, однак у каталонському клубі розглядають можливість його продажу вже цього літа, щоб отримати кошти на нові трансфери та уникнути втрати гравця безкоштовно наступного року.

Спортивний директор "блаугранас" Деку також працює над посиленням атаки. Серед головних цілей — нападник Атлетіко Мадрид Хуліан Альварес, якого розглядають як потенційного основного форварда. Окрім того, Барселона вивчає варіанти збереження Маркуса Рашфорда, який наразі виступає на правах оренди.

Водночас Роберт Левандовські, якому 37 років, може залишитися в команді у разі продовження контракту, хоча інтерес до нього проявляють клуби з усього світу, зокрема з МЛС.

Попри нещодавні нові угоди з такими гравцями, як Френкі де Йонг, Гаві, Педрі та Рональд Араухо, майбутнє Феррана Торреса поки що залишається невизначеним.