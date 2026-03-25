Макс Еберль запевнив, що мюнхенський клуб не планує розлучатися з французьким вінгером, контракт якого розрахований до 2029 року.

Вінгер Баварії Майкл Олісе навряд чи буде проданий у найближчому майбутньому. Француза постійно пов'язують із Ліверпулем, мадридським Реалом та іншими топклубами, проте ймовірність трансферу наразі є мінімальною.

"Ми не витрачаємо час на ці чутки. Олісе — гравець Баварії, і тут у нього є все, про що можуть мріяти топфутболісти. Контракт Майкла діє до 2029 року і не містить жодних пунктів про викуп, тому ми спокійні", — наводить Bayern & Germany слова Макса Еберля, голови спортивного відділу Баварії.

Майкл Олісе поповнив лави гранда Бундесліги влітку 2024 року, перебравшись із англійського Крістал Пелес.

У поточному сезоні-2025/26 24-річний вінгер демонструє вражаючу форму: на рахунку француза вже 16 голів та 27 результативних передач у 39 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Баварія може розглянути продаж Альфонсо Девіса за пропозиції від Манчестер Юнайтед.