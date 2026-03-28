Іспанець відзначив португальську зірку.

Воротар італійської Фіорентини Давід Де Хеа висловився про нападника Ан-Насра Кріштіану Роналду.

"У Кріштіану є щось особливе. У ньому все неймовірне: те, як він працює та стежить за собою, його дієта. Випадково найкращими не стають.

Слухайте, ми говоримо про найкращого гравця покоління. Він справжня машина", – сказав Де Хеа.

У поточному сезоні Давід Де Хеа відіграв за Фіорентину 37 матчів, пропустив 50 м'ячів та вісім разів відіграв "на нуль".