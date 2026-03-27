Іспанський півзахисник незадоволений ігровим часом і може змінити клуб уже влітку.

Центральний півзахисник Реала Дані Себальйос має намір залишити мадридський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ситуація навколо 29-річного іспанця досягла критичної точки через нестачу ігрової практики, нестабільну форму та регулярні травми. Незважаючи на чинний контракт до літа 2027 року, підписаний у 2023-му, футболіст уже визначився зі своїм майбутнім і планує змінити команду влітку.

У Реалі також готові розглянути пропозиції щодо хавбека, аби отримати компенсацію за трансфер, а не ризикувати втратити гравця безкоштовно в майбутньому.

Головним претендентом на Себальйоса наразі вважається Реал Бетіс, де футболіст вже виступав раніше. Водночас інтерес до нього проявляють і інші клуби Ла Ліги, а також команди з-за кордону.

Наразі півзахисник зосереджений на відновленні після травми литкового м’яза, яку він отримав наприкінці лютого. Очікується, що його реабілітація триватиме близько двох місяців. У цьому сезоні він провів лише 810 хвилин у 22 матчах, заробивши одне попередження.