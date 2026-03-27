"Містяни" планують утримати володаря Золотого м'яча за допомогою нового контракту, щоб запобігти його переїзду до Мадрида наступного літа.

Володар Золотого м'яча, іспанський півзахисник Родрі Ернандес може залишити Манчестер Сіті після завершення поточного сезону. Зацікавленість у трансфері 29-річного гравця виявляє мадридський Реал.

Родрі: Те, що я грав у Атлетіко, не заважає мені виступати за Реал

За даними журналістів ESPN, керівництво англійського клубу не хоче розлучатися з хавбеком. "Містяни" мають намір утримати Родрі новим контрактом, і сторони найближчим часом розпочнуть переговори.

Термін чинної трудової угоди між півзахисником і Манчестер Сіті закінчується наступного року. Ринкова вартість зіркового іспанця оцінюється у 65 мільйонів євро.

Варто зазначити, що для "вершкових" Родрі є пріоритетною ціллю для зміцнення опорної зони, проте Сіті готовий запропонувати гравцеві підвищення зарплати, щоб зберегти його в команді.