"Містяни" планують утримати володаря Золотого м'яча за допомогою нового контракту, щоб запобігти його переїзду до Мадрида наступного літа.
27 березня 2026, 15:19
Володар Золотого м'яча, іспанський півзахисник Родрі Ернандес може залишити Манчестер Сіті після завершення поточного сезону. Зацікавленість у трансфері 29-річного гравця виявляє мадридський Реал.
За даними журналістів ESPN, керівництво англійського клубу не хоче розлучатися з хавбеком. "Містяни" мають намір утримати Родрі новим контрактом, і сторони найближчим часом розпочнуть переговори.
Термін чинної трудової угоди між півзахисником і Манчестер Сіті закінчується наступного року. Ринкова вартість зіркового іспанця оцінюється у 65 мільйонів євро.
Варто зазначити, що для "вершкових" Родрі є пріоритетною ціллю для зміцнення опорної зони, проте Сіті готовий запропонувати гравцеві підвищення зарплати, щоб зберегти його в команді.