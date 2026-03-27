Володар Золотого м'яча, іспанський півзахисник Родрі Ернандес може залишити Манчестер Сіті після завершення поточного сезону. Зацікавленість у трансфері 29-річного гравця виявляє мадридський Реал.

За даними журналістів ESPN, керівництво англійського клубу не хоче розлучатися з хавбеком. "Містяни" мають намір утримати Родрі новим контрактом, і сторони найближчим часом розпочнуть переговори. 

Термін чинної трудової угоди між півзахисником і Манчестер Сіті закінчується наступного року. Ринкова вартість зіркового іспанця оцінюється у 65 мільйонів євро.

Варто зазначити, що для "вершкових" Родрі є пріоритетною ціллю для зміцнення опорної зони, проте Сіті готовий запропонувати гравцеві підвищення зарплати, щоб зберегти його в команді. 