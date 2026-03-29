Нападник мадридського Реала та збірної Франції Кіліан Мбаппе рішуче спростував припущення іспанських ЗМІ про те, що він ставить інтереси національної команди вище за клубні зобов'язання.

У своєму нещодавньому інтерв'ю для французької програми Telefoot зірковий футболіст відверто висміяв наратив про те, що він нібито може пропускати матчі за Реал, аби зберегти свіжість для виступів за Les Bleus на майбутньому Чемпіонаті світу.

"Так, звісно, я хочу перемагати з Реалом. В Іспанії дехто трохи хвилюється, що я не буду грати, вони думають, що я просто поїду прямо на Чемпіонат світу (сміється). Але це надзвичайно важливо. Ми продовжуємо боротьбу в Ла Лізі та Лізі чемпіонів", - наголосив Мбаппе.

Окрім клубних справ, форвард також прокоментував статус збірної Франції як одного з головних фаворитів майбутнього турніру. Мбаппе відкинув думку про те, що такі очікування є тягарем для команди, проте застеріг своїх партнерів від надмірної самовпевненості.

"Ні, це не небезпечно, адже з небес на землю можна опуститися дуже швидко. Збірна Сенегалу жорстко візьметься за нас, якщо ми з самого початку будемо думати, що ми вже чемпіони світу, і нас миттєво повернуть до реальності", — додав француз.

Мбаппе дав чітко зрозуміти іспанським вболівальникам та пресі, що його мотивація здобувати трофеї у футболці Вершкових залишається незмінно високою.