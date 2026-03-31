Німецький тренер підпише угоду до літа 2028 року найближчими днями.

Барселона близька до продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, переговори перебувають на фінальній стадії. Нову угоду з німецьким фахівцем планують підписати до літа 2028 року, а офіційне оголошення очікується вже найближчими днями.

Наразі чинний контракт Фліка розрахований до червня наступного року. Тренер очолив каталонський клуб улітку 2024 року.

Раніше повідомлялося, що важливу роль у рішенні наставника зіграв фактор переобрання Жоана Лапорти на посаду президента клубу — це було однією з ключових умов для продовження співпраці.

Свій наступний матч Барселона проведе 4 квітня — у рамках Ла Ліги команда на виїзді зіграє проти Атлетико Мадрид. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Після 29 турів каталонці очолюють турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи у своєму активі 73 очки.