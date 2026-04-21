Спортивний директор Інтер П’єро Аузіліо прокоментував інтерес з боку Барселони до центрального захисника Алессандро Бастоні.

За словами функціонера, офіційних переговорів між клубами наразі не було, а сам гравець залишається важливою частиною проєкту "нерадзуррі":

"У Бастоні є контракт з Інтером, і станом на сьогодні я не думаю, що якісь обставини свідчать про його відхід", — зазначив Аузіліо.

Водночас він іронічно прокоментував чутки про можливий трансфер до каталонського клубу:

"Якщо є інтерес, вони знають номери телефонів. Вони повинні дзвонити, а не розмовляти", — додав директор Інтера.

За даними іспанських ЗМІ, Бастоні є одним із пріоритетних трансферних цілей Барселони на наступні сезони. Однак в Інтері наголошують, що не планують розставатися з одним із ключових оборонців команди.

Італійський клуб продовжує боротьбу за чемпіонство в Серії А, маючи 12 очок відриву від Мілана та Наполі.