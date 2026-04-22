Президент мадридського клубу став на захист французького нападника, вважаючи претензії медіа безпідставними на тлі результативності гравця.

Останнім часом у ЗМІ активно критикують нападаючого Реалу Кіліана Мбаппе. За даними видання Marca, президент мадридського клубу Флорентіно Перес здивований таким ставленням преси до французького форварда.

Головний аргумент очільника "вершкових" полягає в тому, що Кіліан демонструє надзвичайно високу результативність, тому піддавати його гру сумніву не має сенсу. Президент вважає, що внесок футболіста в успіхи команди є визначальним.

У сезоні-2025/26 француз демонструє вражаючу статистику: він провів за мадридський клуб 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 41 гол та віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе перейшов до Реалу з ПСЖ у 2024 році на правах вільного агента. Його контракт із мадридцями розрахований до 30 червня 2029 року. Наразі він залишається головною ударною силою команди в чемпіонаті та єврокубках.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе розкритикував епоху надмірного споживання у футболі.