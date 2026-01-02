Іспанія

Рятуватиме клуб від фінансової кризи.

Андалузька Севілья зайшла до 2026 року з глибокими фінансовими проблемами та чутками про можливий продаж клубу.

За минулий сезон "нервіонці" відзвітували про збитки в розмірі 54 млн євро та наразі мають борг, за офіційними даними, у розмірі 66 млн євро, тоді як зовнішні аналітики оцінюють цю суму в понад 100 млн євро.

При цьому клуб активно шукає можливості для подолання кризи й планує вихід на рівень беззбитковості до сезону-2026/27.

Однак без продажу, скоріше за все, справа не зрушить із місця.

І тут на поміч Севільї може прийти один із найбільш зіркових її вихованців за всю історію — іспанський центральний захисник Серхіо Рамос.

Повідомляється, що 39-річний виконавець у складі інвестиційної групи зробив пропозицію поточним власникам Севільї й планує придбати клуб.

Перемовини наразі тривають, а тим часом Рамос шукає шляхи для повернення до Європи ще й у якості гравця.