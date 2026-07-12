Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Ексфорвард тимчасово керуватиме національною та молодіжною командами після відходу Марсело Б'єлси.

Дієго Форлан офіційно став тимчасовим головним тренером національної збірної Уругваю. Легендарний ексфутболіст підписав контракт, який діятиме до березня 2027 року. Рішення щодо того, хто очолить команду на постійній основі, ухвалять після виборів нового керівника Уругвайської асоціації футболу, запланованих на кінець поточного року.

У найближчі місяці Форлану доведеться поєднувати роботу одразу з двома командами. Окрім головної збірної країни, він також керуватиме молодіжкою (U-20), на яку вже у січні чекає виступ на чемпіонаті Південної Америки.

На цій посаді Форлан змінив Марсело Б'єлсу, під керівництвом якого уругвайці відверто провалили чемпіонат світу. На Мундіалі команда спромоглася набрати лише два очки та посіла третє місце у групі — Уругвай зумів випередити лише Саудівську Аравію, пропустивши до плейоф збірні Іспанії та Кабо-Верде.

Для самого Дієго Форлана це призначення є вкрай символічним. Свого часу він провів 112 матчів за збірну Уругваю і став справжньою іконою місцевого футболу. Під час успішної ігрової кар'єри нападник захищав кольори таких європейських грандів, як англійський Манчестер Юнайтед, іспанський Атлетіко (Мадрид) та італійський Інтер.