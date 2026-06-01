Фахівець відпрацював у клубі лише один сезон.

Монако на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Себастьяна Поконьйолі.

Сторони вирішили достроково розірвати контракт.

Поконьйолі працював із "монегасками" з жовтня минулого року. Під його керівництвом команда провела 38 матчів — 16 перемог, дев'ять нічиїх та 13 поразок за різниці м'ячів 59:60.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, новим коучем Монако стане Філіпе Луїс, який раніше очолював Фламенгу.

За підсумками сезону Монако посів сьоме місце у Лізі 1, яке дозволить команді виступити у кваліфікації Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Монако викупить Фаті у Барселони.