Фахівець відпрацював у клубі лише один сезон.
Себастьян Поконьйолі, ФК Монако
01 червня 2026, 21:43
Монако на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Себастьяна Поконьйолі.
Сторони вирішили достроково розірвати контракт.
Поконьйолі працював із "монегасками" з жовтня минулого року. Під його керівництвом команда провела 38 матчів — 16 перемог, дев'ять нічиїх та 13 поразок за різниці м'ячів 59:60.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, новим коучем Монако стане Філіпе Луїс, який раніше очолював Фламенгу.
За підсумками сезону Монако посів сьоме місце у Лізі 1, яке дозволить команді виступити у кваліфікації Ліги конференцій.
Раніше повідомлялося, що Монако викупить Фаті у Барселони.