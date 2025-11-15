Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках шостого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України протистоятиме ісландській національній команді.

Поєдинок відбудеться в неділю, 16 листопада, на Міському стадіоні ім. маршала Ю. Пілсудського у Варшаві, Польща. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 5.55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Україна відкриє рахунок у першому таймі матчу", представлений показником 2.10.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Романа Яремчука, тоді як потенційний гол Владислава Ваната — 2.60.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.41.

Слідкуйте за протистоянням Україна — Ісландія на Football.ua.