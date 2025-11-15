Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Україна — Ісландія, Getty Images
15 листопада 2025, 09:15
У рамках шостого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України протистоятиме ісландській національній команді.
Поєдинок відбудеться в неділю, 16 листопада, на Міському стадіоні ім. маршала Ю. Пілсудського у Варшаві, Польща. Початок — о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 1.70, тоді як потенційний успіх Ісландії оцінюється показником 5.55. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.70.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Україна відкриє рахунок у першому таймі матчу", представлений показником 2.10.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Романа Яремчука, тоді як потенційний гол Владислава Ваната — 2.60.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.41.
Слідкуйте за протистоянням Україна — Ісландія на Football.ua.