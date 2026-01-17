Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в суботу, 17 січня, на стадіоні Олд Траффорд у Манчестері, Англія. Початок — о 14:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.99, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 3.52. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.96.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Сіті: -1,0", представлений показником 2.67.

Коефіцієнтом 2.39 оцінена ймовірність того, що Манчестер Сіті заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за матчем Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті на Football.ua.