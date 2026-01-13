Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2025/26 Ньюкасл Юнайтед зустрінеться з Манчестер Сіті (перший матч).

Матч відбудеться у вівторок, 13 січня, на стадіоні Сент-Джеймс Парк у Ньюкасл-апон-тайн, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 2.19, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 3.24. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.68.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Сіті в 1 гол або нічия", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 2.42 оцінена ймовірність того, що Ньюкасл Юнайтед заб'є тільки 1 гол.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за матчем Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сіті на Football.ua.