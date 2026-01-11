Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Реал Мадрид, Getty Images
11 січня 2026, 10:16
У фіналі Суперкубка Іспанії-2026 Барселона зустрінеться з мадридським Реалом.
Матч відбудеться в неділю, 11 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 3.24. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.12.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.60, а гостями — в 2.35.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка в матчі: так", представлений показником 3.50.
Коефіцієнтом 1.88 оцінена ймовірність того, що Барселона не програє + тотал більше 2,5.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Реал переможе в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 1.91.
Слідкуйте за матчем Барселона — Реал Мадрид на Football.ua.