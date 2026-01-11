Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі Суперкубка Іспанії-2026 Барселона зустрінеться з мадридським Реалом.

Матч відбудеться в неділю, 11 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.06, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 3.24. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.12.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.60, а гостями — в 2.35.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Червона картка в матчі: так", представлений показником 3.50.

Коефіцієнтом 1.88 оцінена ймовірність того, що Барселона не програє + тотал більше 2,5.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Реал переможе в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 1.91.

Слідкуйте за матчем Барселона — Реал Мадрид на Football.ua.