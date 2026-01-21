Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Марсель прийматиме Ліверпуль.

Поєдинок відбудеться в середу, 21 січня, на Стад де Марсель у Франції. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.94, тоді як потенційний успіх Марселя оцінюється показником 3.74. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.02.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Ліверпуля або нічия + тотал менше 3,5", представлений показником 2.07.

Коефіцієнтом 2.18 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке, потенційний гол Мейсона Грінвуда — 2.78.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють і нічия". На нього можна поставити з показником 4.53.

