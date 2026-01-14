Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Кубка англійської ліги-2025/26 зустрінуться лондонські Челсі та Арсенал (перший матч).

Поєдинок відбудеться в середу, 14 січня, на стадіоні Стемфорд Брідж у Лондоні, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 3.68. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.40.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Арсенал не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.26.

Коефіцієнтом 2.75 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Віктора Йокереса, тоді як потенційний гол Коула Палмера — 3.00.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Гол в обох таймах: ні". На нього можна поставити з показником 1.99.

Слідкуйте за матчем Челсі — Арсенал на Football.ua.