Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2026 Барселона зустрінеться з Атлетіком Більбао.

Матч відбудеться в середу, 7 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.52, тоді як потенційний успіх Атлетіка оцінюється показником 6.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10.

Вихід каталонців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.26, а басків — в 4.28.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Індивідуальний тотал Атлетік: менше 1,0", представлений показником 1.75.

Коефіцієнтом 1.94 оцінена ймовірність того, що Барселона заб'є в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Барселона: -1". На нього можна поставити з показником 1.80.

Слідкуйте за матчем Барселона — Атлетік Більбао на Football.ua.