Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі Суперкубка Італії-2025/26 зустрінуться Наполі й Болонья.

Поєдинок відбудеться в понеділок, 22 грудня, на Аль-Авваль Парк Стедіум в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.78. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.24.

Шанси на здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюються в 1.56, а гостями — в 2.44.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Наполі відкриє рахунок у поєдинку", представлений показником 1.79.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Расмуса Гойлунна.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.

Слідкуйте за матчем Наполі — Болонья на Football.ua.