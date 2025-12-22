Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Наполі — Болонья, Getty Images
22 грудня 2025, 09:10
У фіналі Суперкубка Італії-2025/26 зустрінуться Наполі й Болонья.
Поєдинок відбудеться в понеділок, 22 грудня, на Аль-Авваль Парк Стедіум в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Наполі в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.78. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.24.
Шанси на здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюються в 1.56, а гостями — в 2.44.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Наполі відкриє рахунок у поєдинку", представлений показником 1.79.
Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Расмуса Гойлунна.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.82.
Слідкуйте за матчем Наполі — Болонья на Football.ua.