Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 18-го туру німецької Бундесліги-2025/26 РБ Лейпциг прийматиме Баварію.

Поєдинок відбудеться в суботу, 17 січня, на Ред Булл Арені в Лейпцигу, Німеччина. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як потенційний успіх РБ Лейпциг оцінюється показником 4.66. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.78.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал більше 2,5", представлений показником 2.02.

Коефіцієнтом 1.86 оцінена ймовірність того, що Баварія відкриє рахунок у першому таймі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Баварія: -1,25". На нього можна поставити з показником 2.23.

Слідкуйте за матчем РБ Лейпциг — Баварія на Football.ua.