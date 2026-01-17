Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
РБ Лейпциг — Баварія, Getty Images
17 січня 2026, 10:07
У рамках 18-го туру німецької Бундесліги-2025/26 РБ Лейпциг прийматиме Баварію.
Поєдинок відбудеться в суботу, 17 січня, на Ред Булл Арені в Лейпцигу, Німеччина. Початок — о 19:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.63, тоді як потенційний успіх РБ Лейпциг оцінюється показником 4.66. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.78.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Баварії і тотал більше 2,5", представлений показником 2.02.
Коефіцієнтом 1.86 оцінена ймовірність того, що Баварія відкриє рахунок у першому таймі.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Фора Баварія: -1,25". На нього можна поставити з показником 2.23.
