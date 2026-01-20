Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 міланський Інтер прийматиме лондонський Арсенал.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 20 січня, на Стадіо Сан-Сіро в Мілані, Італія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу можна поставити з коефіцієнтом 2.54, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.42.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Тотал матчу: менше 2,5", представлений показником 1.76.

Коефіцієнтом 1.90 оцінена ймовірність того, що голи будуть не в обох таймах.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Кількість голів Інтера: 1". На нього можна поставити з показником 2.52.

Слідкуйте за матчем Інтер — Арсенал на Football.ua.