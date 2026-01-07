Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках півфіналу Суперкубка Іспанії-2026 зустрінуться мадридські Атлетіко й Реал.

Матч відбудеться в четвер, 8 січня, на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті в Джидді, Саудівська Аравія. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Атлетіко оцінюється показником 2.91. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.58.

Вихід Атлетіко до наступного раунду турніру оцінюється в 2.05, а Реала — в 1.77.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.06.

Коефіцієнтом 1.84 оцінена ймовірність перемоги Атлетіко в одному з таймів.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Реала в 1 гол або нічия (осн. час)". На нього можна поставити з показником 1.95.

Слідкуйте за матчем Атлетіко — Реал на Football.ua.