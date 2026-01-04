Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Манчестер Сіті прийматиме Челсі.

Поєдинок відбудеться в неділю, 4 січня, на Етіхад Стедіум у Манчестері, Англія. Початок — о 19:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.65, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 4.72. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.58.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Манчестер Сіті: -1,25", представлений показником 2.29.

Коефіцієнтом 1.91 оцінена ймовірність того, що Манчестер Сіті відкриє рахунок у першому таймі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Сіті й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.24.

Слідкуйте за матчем Манчестер Сіті — Челсі на Football.ua.