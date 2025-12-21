Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

21 грудня стартує Кубок африканських націй 2025. Фаворитом турніру вважається збірна Марокко з коефіцієнтом близько 3.5. На користь команди каже фактор домашнього поля, недавній успіх на чемпіонаті світу 2022 року та дуже потужний склад.

Слідом ідуть три переслідувачі з приблизно однаковими шансами. Поставити на перемогу Сенегала можна з котируванням 5,5–7, Єгипту – 6,5–8, Алжиру — 7–7,5. Всі три збірні мають сильні склади і досвід виступів у фінальних стадіях, а також лідерів, які можуть повести за собою.

Що ж до інших учасників, перемога Нігерії оцінюється коефіцієнтом 10–11, Кот-д’Івуара – 10–13, а Малі, Камеруна та Туніса — 13–21. Хоча ці команди мають менше шансів на успіх, вони здатні здивувати. Також не варто забувати про Габон та Буркіна-Фасо — міцні колективи, що здатні нав'язати боротьбу фаворитам в будь-якому матчі.

Загалом, Кубок африканських націй 2025 обіцяє бути непередбачуваним та сповненим інтриг. Ділиться думками в коментарях, хто на вашу думку стане переможцем головного турніру збірних.