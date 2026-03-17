Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів. Після драматичних протистоянь у перших іграх 1/8 фіналу, де Реал Мадрид приголомшив Манчестер Сіті, а Буде/Глімт розбив Спортінг, настав час вирішальних матчів-відповідей. Тепер команди міняються ролями господарів і гостей, щоб визначити чвертьфіналістів турніру.

На сьогодні ми обрали наступні зустрічі: Спортінг — Буде/Глімт, Арсенал — Баєр Леверкузен та Манчестер Сіті — Реал Мадрид.

Спортінг — Буде/Глімт

Ставка: Буде/Глімт не програє (Х2) з коефіцієнтом 2.18

Після шокуючої перемоги норвежців у першому матчі з рахунком 3:0, Спортінг опинився у критичному становищі. Буде/Глімт уже встиг вибити Інтер у 1/16 фіналу і тепер доводить, що їхній успіх не був випадковістю.

Хоча "леви" фінішували вище на загальному етапі (7 місце проти 23 у суперника), зараз ініціатива повністю на боці гостей. Буде/Глімт вміє блискавично контратакувати, а Спортінг змушений буде розкриватися з перших хвилин, що дає чудові шанси норвежцям знову зачепитися за позитивний результат.

Арсенал — Баєр Леверкузен

Ставка: індивідуальний тотал Арсеналу більше 2.5 з коефіцієнтом 2.42

Перша зустріч у Леверкузені завершилася бойовою нічиєю 1:1, що залишає командам рівні шанси перед грою на Емірейтс. Проте "каноніри" на загальному етапі стали найрезультативнішою командою Європи, забивши 23 голи у 8 матчах.

Вдома Арсенал зазвичай діє максимально агресивно. Враховуючи, що Баєр Леверкузен мав певні проблеми в обороні протягом сезону, пропустивши 14 м'ячів, лондонці цілком здатні влаштувати гольову феєрію перед рідними вболівальниками.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид

Ставка: перемога Ман Сіті з форою (-1) з коефіцієнтом 2.55

Манчестер Сіті несподівано згорів у Мадриді з рахунком 0:3, і тепер "містяни" потребують справжнього дива на Етіхаді. Хоча вершкові фінішували лише дев'ятими на загальному етапі, вони вкотре продемонстрували свій кубковий характер у першій грі.

Команда Пепа Гвардіоли не має іншого виходу, окрім як тотально домінувати та йти вперед великими силами. "Містяни" на загальному етапі пропускали небагато (лише 9 голів), тому за умови надійної гри ззаду вони цілком здатні здобути переконливу перемогу, хоча для загального проходу цього може й не вистачити.

