Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Барселона — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
18 березня 2026, 00:04
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Барселона зустрінеться Ньюкасл Юнайтед (перший матч — 1:1).
Другий поєдинок відбудеться в середу, 18 березня, на стадіоні Камп Ноу в Барселоні, Іспанія. Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 5.08. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.95.
Вихід іспанців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.30, а англійців — в 3.68.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони й тотал менше 4,5", представлений показником 2.37.
Коефіцієнтом 2.48 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї або Ламіна Ямаля.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал Ньюкасл Юнайтед: менше 1,0". На нього можна поставити з показником 2.26.
