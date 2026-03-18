Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Барселона зустрінеться Ньюкасл Юнайтед (перший матч — 1:1).

Другий поєдинок відбудеться в середу, 18 березня, на стадіоні Камп Ноу в Барселоні, Іспанія. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.58, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 5.08. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.95.

Вихід іспанців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.30, а англійців — в 3.68.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони й тотал менше 4,5", представлений показником 2.37.

Коефіцієнтом 2.48 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї або Ламіна Ямаля.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал Ньюкасл Юнайтед: менше 1,0". На нього можна поставити з показником 2.26.

