Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Ліверпуль зустрінеться з Галатасараєм (перший матч — 0:1).

Другий поєдинок відбудеться в середу, 18 березня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.30, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 9.44. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.47.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.39, а турків — в 3.12.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Галатасарай: +2,0", представлений показником 1.78.

Коефіцієнтом 2.24 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Ліверпуля й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.91.

