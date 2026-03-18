Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ліверпуль — Галатасарай, Getty Images
18 березня 2026, 09:04
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Ліверпуль зустрінеться з Галатасараєм (перший матч — 0:1).
Другий поєдинок відбудеться в середу, 18 березня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.30, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 9.44. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6.47.
Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.39, а турків — в 3.12.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Фора Галатасарай: +2,0", представлений показником 1.78.
Коефіцієнтом 2.24 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Мохамеда Салаха.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Ліверпуля й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.91.
