Португальський спеціаліст дуже близький до призначення керманичем Фенербахче.
Жозе Моурінью, Getty Images
01 червня 2024, 21:47
Жозе Моурінью відповів, хто є найвідомішою особою в його телефонній книжці, передає TNT Sports.
Відповідь 61-річного португальця навряд чи когось здивує, враховуючи останні чутки:
"На даний момент це президент Фенербахче", — жартома заявив Моурінью.
Раніше спеціаліст прокоментував своє потенційне призначення новим головним тренером стамбульського клубу.
Моурінью не має робочого місця з січня цього року, відколи залишив Рому після 138 матчів на чолі команди. Португалець допоміг "вовкам" виграти Лігу конференцій-2021/22.