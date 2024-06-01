Жозе Моурінью відповів, хто є найвідомішою особою в його телефонній книжці, передає TNT Sports.

Відповідь 61-річного португальця навряд чи когось здивує, враховуючи останні чутки:

"На даний момент це президент Фенербахче", — жартома заявив Моурінью.

Раніше спеціаліст прокоментував своє потенційне призначення новим головним тренером стамбульського клубу.

Моурінью не має робочого місця з січня цього року, відколи залишив Рому після 138 матчів на чолі команди. Португалець допоміг "вовкам" виграти Лігу конференцій-2021/22.