Турецький клуб не зупиняється і готується покращити пропозицію щодо Діогу Кошти, якщо не зможе підписати Едерсона.

Галатасарай знаходиться у пошуках нового основного воротаря після відходу легенди клубу Фернандо Муслери, бажаючи бачити в своїй команді голкіпера збірної Португалії Діогу Кошту.

Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, поточний клуб 25-річного гравця Порту, ймовірно, відхилить пропозицію чемпіонів Туреччини у розмірі 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Водночас турецький гранд має чіткий план: якщо угода з Едерсоном із Манчестер Сіті зірветься, клуб переключить усю увагу на португальського воротаря. У Галатасараї готові інвестувати ще більше, враховуючи, що Кошта має лише 25 років та великий потенціал для подальшого розвитку.

Контракт Діогу Кошти з Порту діє до 2027 року, а його вартість оцінюється в 40 млн євро, що дозволяє йому поділяти статус найдорожчого воротаря у світі за версією Transfermarkt.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай розглядав підписання Андрія Луніна, проте переговорів із Реалом Мадрид не розпочинав та зосередився на інших кандидатах.