Турецький клуб не зупиняється і готується покращити пропозицію щодо Діогу Кошти, якщо не зможе підписати Едерсона.
Діогу Кошта, Getty Images
19 серпня 2025, 19:24
Галатасарай знаходиться у пошуках нового основного воротаря після відходу легенди клубу Фернандо Муслери, бажаючи бачити в своїй команді голкіпера збірної Португалії Діогу Кошту.
Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport Germany, поточний клуб 25-річного гравця Порту, ймовірно, відхилить пропозицію чемпіонів Туреччини у розмірі 20 мільйонів євро плюс бонуси.
Водночас турецький гранд має чіткий план: якщо угода з Едерсоном із Манчестер Сіті зірветься, клуб переключить усю увагу на португальського воротаря. У Галатасараї готові інвестувати ще більше, враховуючи, що Кошта має лише 25 років та великий потенціал для подальшого розвитку.
Контракт Діогу Кошти з Порту діє до 2027 року, а його вартість оцінюється в 40 млн євро, що дозволяє йому поділяти статус найдорожчого воротаря у світі за версією Transfermarkt.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай розглядав підписання Андрія Луніна, проте переговорів із Реалом Мадрид не розпочинав та зосередився на інших кандидатах.