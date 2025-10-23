Туреччина

Українцю подобається на узбережжі Чорного моря.

Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов висловився про адаптацію в турецькому клубі та свої плани на майбутнє. Його слова наводить Günebakış.

"Перші кілька місяців були дуже важкими у плані адаптації. У мене було мало можливостей грати. Тим більше, була травма, і я відновився тільки через місяць-два після початку тренувань.

Це був також мій перший досвід за кордоном. Я грав в іншій атмосфері. Але думаю, що зараз у мене все добре. Я радий, що мій футбол тішить вболівальників.

Збірна України? Наш тренер ухвалює рішення. Мені залишається тільки викластися на повну і заслужити право грати там.

Я зосереджений виключно на Трабзонспорі. У мене немає планів переходити до іншої команди. Я щасливий бути тут.

Щиро кажучи, я не хочу порівнювати себе з іншими захисниками. Мене не цікавлять інші захисники. Я завжди зосереджений на собі, а не на інших.

Наразі ми займаємо хорошу позицію у лізі. Сподіваюся, що так буде до кінця сезону. Ми рухаємось вперед від матчу до матчу. У команді чудова атмосфера, і ми перемагаємо.

Відносини між гравцями просто фантастичні. В одній команді зі мною грають два гравці з моєї країни, Сікан та Зубков і мені приємно, що ці два хлопці поряд.

Дуже радий, що зараз не маю травм. Я багато працюю, щоб уникнути пошкоджень. Коли не можеш грати через травму — це дуже важко”, — заявив Батагов.

Цього сезону Арсеній Батагов відіграв за Трабзонспор дев'ять матчів.