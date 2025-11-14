Туреччина

Німець переїздить в Стамбул?

Воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген може перейти в стамбульський Бешикташ. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За інформацією джерела, що мова йде про орендну угоду до кінця сезону-2025/26.

Зазначається, що 33-річний німець може погодитися на такий варіант продовження кар'єри, щоб отримати стабільну ігрову практику напередодні чемпіонату світу-2026.

Цього сезону Марк-Андре тер Штеген через травму спини не зіграв жодного матчу за Барселону.