Турецький клуб Фенербахче запропонував нігерійському нападнику Адемолі Лукману чотирирічний контракт із загальною сумою понад 24 мільйони євро, повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо.

Зарплата гравця складатиме 6 мільйонів євро на рік плюс бонусні виплати, однак наразі сторони не дійшли згоди ні з самим футболістом, ні з його нинішнім клубом Аталантою.

Ринкова вартість 25-річного Лукмана, за оцінками, сягає 60 мільйонів євро, а його чинний контракт із італійською командою діє до червня 2027 року.

У минулому сезоні Серією А він провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши 5 асистів, що робить його привабливим для турецького гранда.

Раніше Лукман сповістив Аталанту про завершення виступів за клуб