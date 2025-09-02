Туреччина

Нігерієць може отримати контракт на 24 мільйони євро.

Турецький клуб Фенербахче запропонував нігерійському нападнику Адемолі Лукману чотирирічний контракт із загальною сумою понад 24 мільйони євро, повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо.

Зарплата гравця складатиме 6 мільйонів євро на рік плюс бонусні виплати, однак наразі сторони не дійшли згоди ні з самим футболістом, ні з його нинішнім клубом Аталантою.

Ринкова вартість 25-річного Лукмана, за оцінками, сягає 60 мільйонів євро, а його чинний контракт із італійською командою діє до червня 2027 року.

У минулому сезоні Серією А він провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши 5 асистів, що робить його привабливим для турецького гранда.

Раніше Лукман сповістив Аталанту про завершення виступів за клуб.