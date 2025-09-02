Нігерієць може отримати контракт на 24 мільйони євро.
Адемола Лукман, Getty Images
02 вересня 2025, 16:54
Турецький клуб Фенербахче запропонував нігерійському нападнику Адемолі Лукману чотирирічний контракт із загальною сумою понад 24 мільйони євро, повідомляє журналіст Ораціо Аккомандо.
Зарплата гравця складатиме 6 мільйонів євро на рік плюс бонусні виплати, однак наразі сторони не дійшли згоди ні з самим футболістом, ні з його нинішнім клубом Аталантою.
Ринкова вартість 25-річного Лукмана, за оцінками, сягає 60 мільйонів євро, а його чинний контракт із італійською командою діє до червня 2027 року.
У минулому сезоні Серією А він провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши 5 асистів, що робить його привабливим для турецького гранда.
Раніше Лукман сповістив Аталанту про завершення виступів за клуб.