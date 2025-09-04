Німеччина

Але від бергамасків не було навіть реакції.

Трансферна сага довкола нігерійського нападника бергамаської Аталанти Адемоли Лукмана цього літа відверто затягнулась, і в підсумку навіть міланський Інтер, який вважався надзвичайно близьким до його підписання, не зміг дотиснути фінальну угоду.

27-річний виконавець нині вже готується до виступів у Лізі чемпіонів УЄФА в складі "Богині", хоча, як з’ясувалось, міг робити це й у розташуванні мюнхенської Баварії.

"Рекордмайстер" надіслали на адресу Аталанти запит щодо оренди на рік та права викупу за 28 млн євро перед завершення трансферного вікна.

Однак навіть відмови у відповідь не отримали — бергамаски просто проігнорували німецького чемпіонат.

При цьому відомо, що запит "оробічі" був на рівні 50 млн євро.

У минулому сезоні Серією А він провів 31 матч, забивши 15 голів і віддавши п’ять асистів.