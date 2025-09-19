Італія

Форвард має бути готовий зіграти у найближчій грі Серії А.

Нападник Аталанти Адемола Лукман незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 27-річний нігерієць відкрито заявляв про свій намір залишити клуб минулого літа, але так і не знайшов цікавих варіантів у топ-5 лігах Європи.

За інформацією джерела, футболіст вже повернувся до тренувань із командою після розмови з партнерами та головним тренером Іваном Юричем, яких він запевнив у тому, що готовий знову допомагати своїми діями на полі.

Очікується, що Адемола буде включений до заявки Аталанти на найближчий матч Серії А проти Торіно, який відбудеться 21 вересня.

Після трьох турів Аталанта набрала п'ять очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Серії А.