Туреччина

Голкіпер Манчестер Юнайтед проведе сезон у Туреччині.

Трабзонспор офіційно оголосив про підписання Андре Онана на один сезон на умовах безплатної оренди.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, камерунський голкіпер у Туреччині отримуватиме більше, ніж у Манчестер Юнайтед, завдяки підписному бонусу та додатковим винагородам.

Нагадаємо, що в складі Трабзонспору виступають троє українців: Олександр Зубков, Данило Сікан та Арсеній Батагов.

Андре Онана приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2023 року з Інтера, але з приходом Рубена Аморіма на посаду головного тренера втратив довіру та місце у стартовому складі.