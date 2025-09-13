Англія

Камерунський воротар став найбільш високооплачуваним гравцем турецького клубу.

Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана після переходу до Трабзонспора на правах оренди став найбільш високооплачуваним гравцем клубу та одним із найбільш високооплачуваних футболістів у турецькій Суперлізі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата перевищує рівень, який він отримував у таборі "червоних дияволів", завдяки прописаним у контракті бонусами та підписним гонораром.

Очікується, що Онана може дебютувати за новий клуб вже у матчі проти Фенербахче.

