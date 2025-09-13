Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана після переходу до Трабзонспора на правах оренди став найбільш високооплачуваним гравцем клубу та одним із найбільш високооплачуваних футболістів у турецькій Суперлізі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата перевищує рівень, який він отримував у таборі "червоних дияволів", завдяки прописаним у контракті бонусами та підписним гонораром.

Очікується, що Онана може дебютувати за новий клуб вже у матчі проти Фенербахче. 

