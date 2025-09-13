Камерунський воротар став найбільш високооплачуваним гравцем турецького клубу.
Андре Онана, Getty Images
13 вересня 2025, 00:55
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана після переходу до Трабзонспора на правах оренди став найбільш високооплачуваним гравцем клубу та одним із найбільш високооплачуваних футболістів у турецькій Суперлізі.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата перевищує рівень, який він отримував у таборі "червоних дияволів", завдяки прописаним у контракті бонусами та підписним гонораром.
Очікується, що Онана може дебютувати за новий клуб вже у матчі проти Фенербахче.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чому Андре Онана залишив Манчестер Юнайтед