Іменитий голкіпер зробив результативну передачу у поєдинку турецької Суперліги.
Андре Онана, Getty Images
21 вересня 2025, 10:56
Трабзонспор у 6-му турі чемпіонату Туреччини зіграв вдома внічию з Газіантепом — 1:1.
У матчі результативною дією відзначився голкіпер господарів Андре Онана, орендований у Манчестер Юнайтед.
На 70-й хвилині воротар виконав довгу передачу, яка перетворилася на асист для нападника Пола Онуачу. Той вдало замкнув момент та зрівняв рахунок у грі.
ВІДЕО:
Онана приєднався до Трабзонспора у вересні після переходу з Манчестер Юнайтед, ставши найбільш високооплачуваним гравцем клубу.