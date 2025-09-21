Туреччина

Іменитий голкіпер зробив результативну передачу у поєдинку турецької Суперліги.

Трабзонспор у 6-му турі чемпіонату Туреччини зіграв вдома внічию з Газіантепом — 1:1.

У матчі результативною дією відзначився голкіпер господарів Андре Онана, орендований у Манчестер Юнайтед.

На 70-й хвилині воротар виконав довгу передачу, яка перетворилася на асист для нападника Пола Онуачу. Той вдало замкнув момент та зрівняв рахунок у грі.

ВІДЕО:

Онана приєднався до Трабзонспора у вересні після переходу з Манчестер Юнайтед, ставши найбільш високооплачуваним гравцем клубу.