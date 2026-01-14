Туреччина

Впевнена перемога команди з українськими гравцями у складі.

Трабзонспор у матчі другого раунду Кубку Туреччини у гостях розгромив Істанбулспор із рахунком 6:1.

У цьому матчі оформленими дублями відзначились Ернест Мучі та український форвард Данило Сікан, який замінив першого на 66 хвилині.

Також по голу у складі гостей забили Казім Олаїгбе та український захисник Арсеній Батагов.

У складі господарів поля голом відзначився Маріо Крстовскі, а з 54 хвилини його команда грала в меншості після вилучення Фахрі Ая.

Для 24-річного Сікана це був 16 матч у сезоні — на його рахунку чотири голи та один асист. У 23-річного Батагова в активі один гол та два асисти за 20 поєдинків.

Свій наступний матч Трабзонспор проведе проти Коджаеліспору — гра відбудеться 18 січня о 16:00.