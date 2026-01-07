22-річний півзахисник уклав контракт з турецьким клубом.
Чібуїке Нваїву, Трабзонспор
07 січня 2026, 18:23
Трабзонспор офіційно оголосив про підписання Чібуїке Нваїву, завершивши трансфер, про який раніше вже повідомлялося як про один із пріоритетних напрямків підсилення. Інформацію підтвердила пресслужба турецького клубу.
22-річний центральний захисник перейшов з австрійського Вольфсбергера та уклав контракт, розрахований до літа 2030 року.
У нинішньому сезоні Нвайву взяв участь у 16 матчах у всіх турнірах, де відзначився одним забитим м’ячем. За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість футболіста становить 6 мільйонів євро.
Варто також зазначити, що в складі турецького клубу виступають троє українців — захисник Арсеній Батагов, вінгер Олександр Зубков та форвард Данило Сікан.