Туреччина

22-річний півзахисник уклав контракт з турецьким клубом.

Трабзонспор офіційно оголосив про підписання Чібуїке Нваїву, завершивши трансфер, про який раніше вже повідомлялося як про один із пріоритетних напрямків підсилення. Інформацію підтвердила пресслужба турецького клубу.

Hoş geldin 𝐂𝐡𝐢𝐛𝐮𝐢𝐤𝐞 𝐍𝐰𝐚𝐢𝐰𝐮 ⚔️ pic.twitter.com/3WGtUwkTAu — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 7, 2026

22-річний центральний захисник перейшов з австрійського Вольфсбергера та уклав контракт, розрахований до літа 2030 року.

У нинішньому сезоні Нвайву взяв участь у 16 матчах у всіх турнірах, де відзначився одним забитим м’ячем. За даними порталу Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість футболіста становить 6 мільйонів євро.

Варто також зазначити, що в складі турецького клубу виступають троє українців — захисник Арсеній Батагов, вінгер Олександр Зубков та форвард Данило Сікан.