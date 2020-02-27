Лига Европы

"Ведущий украинский легальный сервис интернет-телевидения" вновь дает сбои.

В данный момент проходит ответный матч 1/16 Лиги Европы между Бенфикой и Шахтером.

В очередной раз пользователи с платной подпиской не могут спокойно насладиться игрой из-за перебоев: у кого-то есть картинка, у кого-то нет, а у третьих перебои.

Ранее подобные проблемы сервис испытывал во время матчей Шахтера в Лиге чемпионов, а также во время первого матча 1/16 Лиги Европы.

В декабре директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа группы Украина Федор Гречанинов в комментарии Football.ua рассказывал о планах увеличить мощность в четыре раза, чтобы избежать подобных проблем с трансляцией.