В данный момент проходит ответный матч 1/16 Лиги Европы между Бенфикой и Шахтером.

В очередной раз пользователи с платной подпиской не могут спокойно насладиться игрой из-за перебоев: у кого-то есть картинка, у кого-то нет, а у третьих перебои.

Ранее подобные проблемы сервис испытывал во время матчей Шахтера в Лиге чемпионов, а также во время первого матча 1/16 Лиги Европы

В декабре директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа группы Украина Федор Гречанинов в комментарии Football.ua рассказывал о планах увеличить мощность в четыре раза, чтобы избежать подобных проблем с трансляцией.  

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