Ліга Європи

Прикра поразка "канарок".

Головний тренер стамбульського Фенербахче Доменіко Тедеско висловився після поразки від Астон Вілли (0:1) в матчі 7-го туру загального етапу Ліги Європи. Цитує німецького фахівця УЄФА.

«Якщо граєш сміливо проти таких суперників, то завжди залишаєш їм простір для атак, а у них є якість, щоб покарати тебе за помилки.

В другому таймі ми повністю домінували над суперником та створили багато моментів.

Наші два лівих захисники травмовані. Нелсон Семедо щойно повернувся після тривалого лікування, тож ми не могли ризикувати і залишати його на полі довше, ніж на 60 хвилин. Тому довелося виявити креативність. Мерт Мюльдюр добре діє на обох флангах і здатний грати на різних позиціях», — заявив Тедеско.