Ліга Європи

Тренер "лісників" розчарований мінімальною поразкою.

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч висловився після поразки від португальської Браги (0:1) у матчі Ліги Європи. Його слова наводить УЄФА.

«Дуже сумно. Я спостерігав одну хвилину безумства, хоча в іншому все виглядало для нас загалом безтурботно.

Водночас, ми не домінували настільки, наскільки хотіли. Недостатньо часто знаходили коридори в обороні суперника. Не забили пенальті, але таке буває. Втім те, як ми проявили себе наступної хвилини, — у цьому точно немає нічого доброго. Програли через такий безглуздий гол.

Забитий гол надав нових сил супернику, завів вболівальників. Ми на хвилину вимкнулися, потім побігли за м'ячем, їм вдалося проникнути до штрафного майданчика. У результаті дуже невдала ситуація для Раяна Єйтса. Можна сказати, що загалом ми діяли надто повільно, зав'язли у такій грі», — заявив Дайч.