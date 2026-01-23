Ліга Європи

Молодий італієць приніс "вовкам" перемогу в Лізі Європи.

Півзахисник римської Роми Нікколо Пізіллі поділився емоціями після двох забитих голів у ворота німецького Штутгарта (2:0) в матчі Ліги Європи. Його слова наводить УЄФА.

«Це мій перший дубль у складі Роми, і я дуже радий, тому що минуло вже чимало часу, відколи я забивав у попередній раз. Я дуже щасливий.

Особливо радий тому, що ці два голи дозволили команді здобути важливу перемогу. Коли майстри рівня Соуле та Дібали віддають тобі такі передачі, одразу стає простіше», – заявив Пізіллі.

Після перемоги над «швабами» Рома посідає шосте місце у турнірній таблиці Ліги Європи, набравши 15 очок.