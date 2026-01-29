Ліга Європи

Італієць налаштований на перемогу.

Головний тренер римської Роми Джан Пʼєро Гасперіні поділився очікуваннями напередодні матчу Ліги Європи проти Панатінаїкоса. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

«Ми вже гарантували собі місце серед 24 найкращих, але наша остаточна мета — фінішувати у топ-8. Для нас дуже важливо уникнути додаткових двох матчів в турнірі.

Проти Панатінаїкоса намагатимемося викластися по максимуму. Я ніколи не оголошую склад заздалегідь, але й зараз, щиро кажучи, ще й не знаю, хто вийде з перших хвилин. Пауло Дібала залишив поле в матчі з Міланом через проблеми з коліном, які його турбують, але остаточне рішення щодо нього ухвалимо безпосередньо перед грою», — заявив Гасперіні.

Матч між Панатінаїкосом та Ромою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.