Ліга Європи

Football.ua представляє анонси вирішальних битв за вихід у чвертьфінал сезону-2025/26.

Перші матчі 1/8 фіналу подарували нам чимало несподіванок: від поразки Ноттінгем Форест у Данії до бойової нічиєї в італійському дербі між Ромою та Болоньєю. Тепер права на помилку більше немає. Настає час вирішальних 90 хвилин (а можливо, і 120), які визначать вісімку найкращих команд турніру.

Цього тижня ми дізнаємося, чи зможе Унаї Емері підтвердити свій статус короля Ліги Європи, чи вдасться Роману Яремчуку та його Ліону вийти з кризи саме в єврокубках, і чи здатні грецькі та угорські клуби створити справжній історичний прорив. Пристебніть паски — на нас чекає справжня футбольна корида.

Брага — Ференцварош (перший матч — 0:2)

Середа, 18 березня, 17:30. Ештадіу Мунісіпал, Брага

Брага опинилася у критичному стані після виїзної поразки 0:2. Команда Карлоса Вісенса в Будапешті володіла м'ячем удвічі більше за суперника, але Крісталь Каніховські та Ленні Джозеф покарали "зброярів" за марнотратство. Тепер господарів надихає лише історія: у 2022 році вони вже відігравали дефіцит у два м'ячі проти Шерифа. Повернення захисника Віктора Гомеса після дискваліфікації має додати надійності, а капітан Рікарду Орта спробує продовжити свою забивну серію вдома.

Ференцварош за крок від того, щоб стати першим угорським клубом у чвертьфіналі єврокубків за останній 41 рік. Роббі Кін побудував справжню машину — команда виграла шість матчів поспіль із загальним рахунком 17:2. Попри солідну перевагу, "зелені орли" пам'ятають торішній виліт від Вікторії Пльзень після перемоги в першій грі. Головна втрата гостей — дискваліфікований Крістоффер Захаріассен, якого в центрі поля має замінити Мадараш.

Орієнтовні склади

Брага: Горнічек — Ньякате, Лагербільке, Аррей-Мбі — В. Гомес, Моутінью, Гріллич, Доржелес — Салазар, П. Віктор, Орта.

Ференцварош: Гроф — Гомес, Раемакерс, Сіссе — Макрецкіс, Мадараш, Каніховські, А. Фані, О'Дауда — Джозеф, Баміделе.

Не зіграють: Барішич, Карвалью (Брага) — Гартенманн, Отвош, Захаріассен (Ференцварош).

прогноз 2:1

Рома — Болонья (перший матч — 1:1)

Четвер, 19 березня, 22:00. Стадіо Олімпіко, Рим

На Олімпіко визначиться доля останнього представника Італії в турнірі. У першій грі команди обмінялися голами Бернардескі та Пеллегріні, залишивши питання відкритим. Рома Джан П'єро Гасперіні зараз буксує в Серії А, тому Ліга Європи — останній шанс врятувати сезон. Попри повернення Манчіні та Ндіка в оборону, атака римлян залишається знекровленою без Довбика та Дібали. Вся відповідальність знову ляже на плечі Доніелла Малена.

Болонья після нічиї вдома зуміла обіграти Сассуоло в чемпіонаті, що повернуло команді впевненість. Вінченцо Італьяно не зможе розраховувати на основного лівого захисника Хуана Міранду через дискваліфікацію, а воротар Скорупські під питанням через травму. Проте "хорти" встановили історичний рекорд — 10 матчів у Європі без поразок. Федеріко Бернардескі, який у першій грі зробив 10 обведень, знову буде головною загрозою для римлян.

Орієнтовні склади

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік, Крістанте, Коне, Веслі — Пізіллі, Пеллегріні — Мален.

Болонья: Равалья — Зортеа, Лукумі, Вітік, Лікоянніс — Фергюсон, Фройлер, Побега — Бернардескі, Кастро, Роу.

Не зіграють: Довбик, Дібала, Фергюсон (Рома) — Міранда (Болонья).

прогноз 1:0

Астон Вілла — Лілль (перший матч — 1:0)

Четвер, 19 березня, 22:00. Вілла Парк, Бірмінгем

Унаї Емері відсвяткував 100-ту перемогу на чолі Астон Вілли саме у Франції, де гол Оллі Воткінса приніс мінімальну перевагу. На Вілла Парк "леви" цього сезону виграли всі чотири матчі Ліги Європи із загальним рахунком 8:3. Попри травми Тілеманса та Камари, повернення Джейдона Санчо в основу має додати варіативності в атаці. Бірмінгемці прагнуть зберегти свій ідеальний рекорд виходів до чвертьфіналу під керівництвом Емері.

Лілль Бруно Женезіо вже відігравався цього сезону після 0:1 у першій грі, тому надії не втрачає. "Доги" підходять до матчу після перемоги над Ренном у Лізі 1, де знову забив нестаріючий Олів'є Жиру. Досвідчений форвард, який має 9 голів у сезоні, є головною надією французів на Вілла Парк. Однак величезна кількість травмованих гравців ротації може стати на заваді планам Женезіо перебігати атлетичну команду Емері.

Орієнтовні склади

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Маатсен — Луїс, Онана — Макгінн, Роджерс, Санчо — Воткінс.

Лілль: Озер — Сантос, Мбемба, Манді, Перро — Бенталеб, Андре — Мукасу, Харальдссон, Перрен — Жиру.

Не зіграють: Тілеманс, Камара (Астон Вілла) — Мбаппе-Лоттін, Сахрауї, Туре (Лілль).

прогноз 3:1

Бетіс — Панатінаїкос (перший матч — 0:1)

Четвер, 19 березня, 22:00. Беніто Вільямарін, Севілья

Андалусійці несподівано поступилися в Афінах і тепер змушені виправляти ситуацію на рідному стадіоні. Беніто Вільямарін відомий своєю шаленою підтримкою, яка має допомогти іспанцям зламати опір греків. Мануель Пеллегріні зіткнувся з відсутністю ключових креативників через травми, тому ставка буде зроблена на потужний пресинг та стандарти. Бетісу вкрай важливо забити швидкий гол, щоб змусити суперника розкритися.

Панатінаїкос приїде до Севільї з однією метою — втримати здобуту перевагу. Команда Рафаеля Бенітеса в першій грі довела, що вміє оборонятися великими силами, хоча кадрові втрати в захисті додають тривоги. "Зелені" покладатимуться на контратаки та швидкість Теттеха. Це буде справжня перевірка на витривалість для грецького клубу, якому доведеться витримати 90 хвилин безперервних атак господарів.

Орієнтовні склади

Бетіс: Вальєс — Фірпо, Гомес, Бартра, Ортіс — Деосса, Альтіміра, Форнальс — Еззалзулі, Ернандес, Авіла.

Панатінаїкос: Лафон — Катріс, Єдвай, Кіріякопулос — Калабрія, Контуріс, Гнезда Черін, Зарурі — Таборда, Теттех.

прогноз 3:1

Ліон — Сельта (перший матч — 1:1)

Четвер, 19 березня, 19:45. Группама Стедіум, Декін-Шарп'є

Ліон зумів вивезти з Віго надважливу нічию завдяки пізньому голу Ендріка. Команда Паулу Фонсеки домінувала в першому матчі, але реалізація залишала бажати кращого. Зараз "ткачі" перебувають під тиском, адже не вигравали вже у шести поєдинках поспіль. Величезний список травмованих обмежує ротацію, проте на вістрі атаки знову з'явиться Роман Яремчук, який має допомагати Ендріку втиснути оборону іспанців.

Сельта втратила чудовий шанс на перемогу вдома, коли Іглесіас отримав червону картку за удар ліктем Клінтона Мату. Тепер "кельти" змушені грати без свого головного нападника та дискваліфікованого Оскара Мінгеси. Клаудіо Хіральдес, ймовірно, зробить ставку на Пабло Дурана та легендарного Яго Аспаса. Попри недосвідченість на цій стадії, Сельта в першій грі довела, що вміє терпіти і небезпечно контратакувати.

Орієнтовні склади

Ліон: Грайф — Мата, Ньякате, Канго, Тальяфіко — Мортон, Толіссо, Тессманн — Вінісіус, Ендрік, Яремчук.

Сельта: Раду — Алонсо, Старфельт, Родрігес, Каррейра — Моріба, Весіно, Руеда — Сведберг, Дуран, Аспас.

прогноз 1:0

Мідтьюлланн — Ноттінгем Форест (перший матч — 1:0)

Четвер, 19 березня, 19:45. MCH Арена, Хернінг

Мідтьюлланн вкотре довів статус "чорного звіра" для Форест, перегравши їх у гостях завдяки голу Чо Гю Сона. "Вовки" Майка Тулльберга продемонстрували феноменальну реалізацію — два удари в ствір за весь матч принесли перемогу. Попри домашню поразку в чемпіонаті, данці в Лізі Європи виглядають монолітно. Повернення Даріо Осоріо після дискваліфікації додасть команді швидкості на флангах, що критично важливо для гри на контратаках.

Ноттінгем Форест перебуває у глибокій кризі. Вітор Перейра не може виграти вже шість матчів поспіль, а реалізація команди просто жахлива. Вся надія "лісників" — на виїзну форму та результативність Ігоря Жезуса. У лазареті все ще перебуває велика кількість лідерів, тому Гіббз-Вайт та Гадсон-Одой мають брати гру на себе, якщо клуб хоче вперше з 1996 року вийти у чвертьфінал єврокубків.

Орієнтовні склади

Мідтьюлланн: Олафссон — Ерліч, Бех Соренсен, Діао — Осоріо, Біллінг, Браво, Кастільйо, Бак — Сімсір, Брумадо.

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурілло, Вільямс — Сангаре, Андерсон — Гатчінсон, Гіббз-Вайт, Гадсон-Одой — Жезус.

прогноз 1:1

Фрайбург — Генк (перший матч — 0:1)

Четвер, 19 березня, 19:45. Європа-парк-Штадіон, Фрайбург

Німецький колектив опинився у ролі наздоганяючого після мінімальної поразки в Бельгії. Команда Юліана Шустера славиться своєю дисциплінованою обороною, але вдома їм доведеться ризикувати та грати першим номером. Відсутність Максиміліана Еггештайна та проблеми в захисті змушують тренерський штаб до ротації. Велика надія покладається на креатив Вінченцо Гріфо, який має стати ключем до розкриття захисних редутів суперника.

Генк приїжджає до Німеччини з мінімальною перевагою. "Магістри" Ніккі Гаєна в першій зустрічі продемонстрували, що вміють терпіти і реалізовувати свої моменти. На виїзді бельгійці діють розкуто, часто використовуючи швидкість Каретсаса та бомбардирське чуття Гейманса. Головне завдання для гостей — не "посипатися" під стартовим тиском німців, адже захист Генка все ще залишається їхньою вразливою зоною.

Орієнтовні склади

Фрайбург: Атуболу — Треу, Гінтер, Огбус, Гюнтер — Остерхаге, Манзамбі — Бесте, Сузукі, Гріфо — Матанович.

Генк: Лаваль — Ель-Уахді, Садік, Сметс, Діту — Сор, Саттльбергер, Каретсас, Іто — Гейманс, Мірізола.

прогноз 2:0

Порту — Штутгарт (перший матч — 2:1)

Четвер, 19 березня, 22:00. Ештадіу ду Драгау, Порту

"Дракони" створили собі комфортний гандикап у Німеччині, продемонструвавши зрілий та прагматичний футбол. На власному полі Порту зазвичай не залишає шансів опонентам, а повернення Луку де Йонга додає варіативності в атаці. 17-річний Пєтушевські знову готовий тероризувати захист німців. Команда Вітора Бруну намагатиметься контролювати темп гри, не дозволяючи супернику розбігтися.

Штутгарт їде в Португалію з усвідомленням, що втрачати нічого. Себастьян Генесс сповідує сміливий атакуючий стиль. "Червоні" мають забивати мінімум двічі, що змусить їх ризикувати з перших хвилин. Деніз Ундав залишається головним диригентом атак, а Демірович шукатиме свої напівмоменти. Якщо німці зможуть реалізувати свій швидкий перехід з оборони в атаку, нас чекає один із найвидовищніших матчів вечора.

Орієнтовні склади

Порту: Діогу Кошта — Альберто Кошта, Сілва, Беднарек, Моура — Фофана, Варела, Мора — Пепе, Моффі, Пєтушевські.

Штутгарт: Нюбель — Ассіньйон, Жакес, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Левелінг, Ундав, Фюріх — Демірович.