Украина

Гравець обурений рішенням гравців донецького клубу.

Захисник львівского Руху Мілош Стаменкович прокомментував поєдинок проти Шахтаря в УПЛ, звернувши увагу на порушення правил Fairplay зі сторони гравців суперника.



"Як і прогнозували, матч для нас був дуже важким. Ми, фактично, весь поєдинок оборонялися, але робили це дуже добре. Виконали на полі те, про ще домовлялися у роздягальні. Нам не пощастило наприкінці гри.

Можливо, потрібно було спробувати взяти м’яч під свій контроль. Грати нам би було легше. Але всі хлопці сьогодні молодці, адже відпрацювали на максимум. Не забуваймо, що Шахтар – це топ-команда. Ми доклали максимум зусиль, щоб здобути позитивний результат.

Не можу зрозуміти гравців Шахтаря чому вони не дотрималися правила Fairplay та не повернули нам м’яч після того, як на газоні лежав наш гравець. Не було такого, що ми затримували час. Це було дуже негарно з їхнього боку. Шахтар повинен завжди демонструвати всім, що вони велика команда", — сказав Стаменкович.

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