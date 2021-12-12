Украина

Очередная акция против румынского специалиста в исполнении болельщиков столичного клуба.

В рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо сыграло вничью с луганской Зарей на стадионе НСК Олимпийский (1:1).

В данном противостоянии ультрас киевского клуба провели очередную акцию с требованиями отправить Мирчу Луческу с поста главного тренера "бело-синих".

Болельщики Динамо вывесили баннер со следующей надписью: "1 гол, 1 очко, 1 квиток до Бухаресту".

Смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Заря вы можете в обзоре на Football.ua.

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